Откриха труп на жена в изоставена сграда във Видинско
©
Пристигналият в селото полицейски екип установил безжизненото тяло на 43-годишна жена от с. Репляна в легло, в обособена за живеене стая в сграда на бившия стопански двор на Чупрене.
По данни на местни жители тя се е настанила да живее в изоставената сграда на стопанството. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, по тялото не са били констатирани видими следи от насилие. Трупът е транспортиран за аутопсия в МБАЛ-Видин за установяване на причината за настъпването на смъртта. Уведомена е прокуратурата.
Разследването по случая продължава, в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Митнически служители задържаха близо 50 000 къса тютюневи изделия...
11:45 / 03.02.2026
Мъж се опита да плати с банкнота реквизит
09:28 / 03.02.2026
Неучебен ден днес в Плевен заради усложнената зимна обстановка
09:22 / 03.02.2026
Заради лошото време: Обявиха 3 февруари за неучебен ден в Плевен
12:45 / 02.02.2026
Двама мъже са задържани за кражба на селскостопански животни на с...
11:27 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.