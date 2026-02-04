На 3 февруари към 15.30 часа на тел.112 постъпил сигнал за починала жена в Чупрене, съобщават от Областната дирекция на МВР във Видин.Пристигналият в селото полицейски екип установил безжизненото тяло на 43-годишна жена от с. Репляна в легло, в обособена за живеене стая в сграда на бившия стопански двор на Чупрене.По данни на местни жители тя се е настанила да живее в изоставената сграда на стопанството. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, по тялото не са били констатирани видими следи от насилие. Трупът е транспортиран за аутопсия в МБАЛ-Видин за установяване на причината за настъпването на смъртта. Уведомена е прокуратурата.Разследването по случая продължава, в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.