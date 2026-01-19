Откриха труп при пожар край Враца
Инцидентът е станал на 18 януари около 23:00 часа. На място е бил изпратен екип на РСПБЗН – Бяла Слатина, който потушил пожара.
Жилището е обитавано от 51-годишен мъж, а трупът е намерен в стая, пригодена за спално помещение, зад печка на твърдо гориво.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 3 от Наказателния кодекс. Причините за пожара и самоличността на загиналия се изясняват.
