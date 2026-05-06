Приключи издирването на 46-годишната Кремена Панова, която напусна дома си в град Разград на 18 април и оттогава бе в неизвестност, съобщиха от ОД на МВР - Разград.

В следобедните часове днес тялото е било открито близо до язовирната стена. Към мястото са изпратени полицейски екипи, които в момента извършват оглед. Очаква се пристигането на съдебен лекар.

Жената последно бе забелязана в местността Пчелина в землището на Разград, а ден по-късно на брега на язовир "Пчелина 2" бяха намерени раницата и обувките й.