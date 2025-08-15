ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отличиха началника на Районното управление в Бяла
Мирослав Енев е роден през 1971 година в Русе. Възпитаник е на Русенския университет "Ангел Кънчев“. Професионалната си кариера в системата на Министерството на вътрешните работи започва в Първо РУ при ОДМВР – Русе през 2001 г., като районен инспектор. През 2005 г. преминава на работа в "Криминална полиция“ в същото районно управление. През месец януари 2011 година е назначен за началник на Участък "Иваново“ при РУ – Две могили, а през месец март 2014 година оглавява РУ – Две могили. Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от 11 май 2018 година, главен инспектор Енев е назначен за началник на РУ – Бяла в Русе. Като служител на МВР Мирослав Енев е награждаван многократно за постигнати високи резултати в служебната си дейност. Любопитен факт за него е и, че е бил бивш футболист и капитан на "Дунав“ от 90-те години на миналия век. Като футболист сърцатият защитник също се е ползвал с високо уважение от съотборниците си и от привържениците на отбора.
