Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец

Отмениха бедственото положение на територията на община Хасково и община Харманли. Това става ясно от съобщение на общината, публикувано във Фейсбук.



Заповедите на кмета на община Харманли Мария Киркова и на община Любимец Атанас Атанасов са публикувани на интернет страниците на местните администрации.



Частичното бедствено положение бе обявено заради пожара, бушуващ на територията на общините.



Огнената стихия се разрази в землищата на селата Доситеево, Изворово, Коларово и 33 "Радинчево".



Пожарът е овладян и локализиран, а опасността за населението и имуществото е отстранена. През вчерашния ден стана ясно, че пламъците са засегнали близо 30 000 декара площ.