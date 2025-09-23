Овладяха пожара в "Калимок-Бръшлен", няма опасност за близките селища

© Овладян, но не и потушен е пожарът, който се разрази в защитената местност "Калимок-Бръшлен" край Тутракан.



Към момента няма опасност за близките населени места. Въпреки това, на място остават да дежурят пожарникари и горски служители, осигурени са и водоноски. Това съобщиха от пожарната в Силистра за БНТ. Районът е труднодостъпен.



По последна информация огънят е стигнал до бивши рибарници на Старо село, в които има суха тръстика, което през нощта е усложнило работата по гасенето.



Работи се по всички версии, включително и умишлен палеж. Това е втори пожар от такъв мащаб в района в рамките на месец и половина.