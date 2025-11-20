Пенчо Милков, който отправи своите благопожелания към възрастните хора.
"Хората от моето поколение нямаме представа за силата и енергията, които притежавате. Вие сте примерът, който всички трябва да следваме, защото от вас можем да научим най-много. Бъдете все така жизнени и ни показвайте, че третата възраст е период, който може да се изживее с достойнство, но и с младежки жар", каза кметът. За юбилея на клуба той връчи плакет на Община Русе на председателката Димитринка Митова.
Празникът бе уважен и от кметовете на Николово и Басарбово - Златан Ванев и Николай Колев, общинския съветник Веселко Цветков, който връчи поздравителен адрес от народния представител Биляна Иванова, изп. директор на "Дунарит" Петър Петров, както и членове на други пенсионерски клубове в русенско.
За празника на "Надежда" свои изпълнения представиха възпитаниците на Детска градина "Приказен свят" в село Николово. Децата бяха изработили и рисунки за предстоящия Ден на християнското семейство. Вълнуващо изпълнение на гайда представи и Радостин Радков от Николово, който е все още ученик, но има желание да продължи да се занимава с народна музика.
Специални благодарности получи и Деню Нейков, който е бил председател на клуба през половината от неговото съществуване. Той прие от кмета Златан Ванев почетна грамота за неговата всеотдайна дейност.
Членовете на ПК "Надежда" получиха множество подаръци и поздравления от други пенсионерски клубове, а празникът премина с много настроение и музика.
Пенчо Милков поздрави Пенсионерски клуб "Надежда" в Николово за юбилея му
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Прокуратурата в Русе задържа престъпника блудствал с възрастна же...
22:24 / 19.11.2025
Монтират отводнителния колектор на Дунав мост, обновява се и трот...
17:51 / 19.11.2025
33-годишен мъж от Мортагоново обвинен в опит за грабеж и убийство...
17:08 / 19.11.2025
Кои места по нашето Черноморие са най-застрашени от трагедии като...
09:48 / 19.11.2025
Закрито е депото за опасни отпадъци на завода за фармацевтични пр...
20:50 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.