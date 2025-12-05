Петима души от нощта на протеста остават зад решетките, сред тях е и Николай Алексиев
© Булфото
Събраните до момента доказателства - свидетелски показания, видео записи, които са заснели деянията, писмени доказателства, сочат, че на 01.12.2025 г. в центъра на София, обвиняемите Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Те са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства, а Н.А. има криминални регистрации.
След внесени от прокурори искания за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Мерките подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.
Разследванията по всички досъдебни производства продължават.
