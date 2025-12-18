Петима министри в оставка присъстват на представянето на F-16 Block 70 в Граф Игнатиево
Последните два самолета пристигнаха в базата преди ден, а първият от новата ескадрила кацна в България през април тази година
На събитието присъстваха представители на почти половината правителство в оставка, сред които вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов, както и министрите на отбраната Атанас Запрянов, на вътрешните работи Даниел Митов и на външните работи Георг Георгиев.
Сред официалните гости бяха още временно управляващият посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, както и генералният мениджър на "Локхийд Мартин“ – компанията производител на изтребителите F-16.
Представянето на самолетите бележи важен етап в процеса на модернизация на българските Военновъздушни сили и в укрепването на отбранителните способности на страната в рамките на НАТО.
