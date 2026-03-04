Пловдив е вторият по големина град, но изпадна от класацията за високи пенсии
© Getty images
Затова пък сред лидерите се нареждат Перник и Кюстендил. За Перник обяснението донякъде е близостта до столицата. Много перничани пътуват всеки ден до София, където взимат по-високи заплати. При Кюстендил има и други фактори, пишат от "Телеграф".
Класация
Средната пенсия в София през миналата година е достигнала 1193 лева, показват данните на Националния осигурителен институт. Над 1000 лева средно са взимали и пенсионерите в Бургас (1074 лв.), Перник (1064 лв.), Варна и Стара Загора (1037 лв.), Кюстендил (1018 лв.), Софийска област (1012 лв.). В Разград и Силистра пенсионерите са най-бедни. Там средната пенсия на един човек е съответно 806 и 811 лева.
Средната пенсия за страната през миналата година е била в размер 976,90 лева. Тя е с 10,6% по-висока в сравнение с 2024 г. Това се дължи, от една страна, на ежегодната индексация на пенсиите, и от друга – на факта, че новоотпуснатите пенсии като цяло са по-високи от старите, тъй като осигурителният доход расте.
Стаж
Ако гледаме само най-масовите пенсии – тези за осигурителен стаж и възраст, то се вижда, че средният размер на тези плащания е минал вече 1000 лева като цяло за страната. За миналата година сумата, която възрастните хора получават, възлиза на средно 1041,80 лева. Средната инвалидна пенсия пък е била 710 лева.
През 2024 г. тези суми са били съответно 937 лева и 643 лева.
Задълбочава се тенденцията към увеличаване на инвалидните пенсии. Така новоотпуснатите пенсии на хора с ТЕЛК вече се изравняват с тези на хората, които са навъртели стаж и възраст, за да излязат в заслужен отдих на старини.
Още от категорията
/
Туроператор за българите в Дубай: Надявам се утре да започнем евакуацията и на останалите туристи
04.03
Дни преди трагедията в Бургас, починалото момче се е оплаквало от силно и продължително главоболие?
22.02
Близо 200 проби участват в Международния дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки ВИНАРИЯ 2026
10.02
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, има множество актове за нарушения и са му отнемали книжката
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Щети за милион в Русенско заради прелялата река Студена
17:27 / 02.03.2026
Депутат от Русе: Това е ключов момент в една тригодишна битка
18:07 / 25.02.2026
Всички запаси изчерпани: Болница в Кърджали търси спешно кръводар...
15:35 / 25.02.2026
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Белоградчик
11:46 / 25.02.2026
Трагедия в Ботевград: Двегодишно дете почина след предполагаем то...
11:04 / 25.02.2026
Нова трагедия за семейството на Спас, загинал в катастрофа в Плов...
22:22 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.