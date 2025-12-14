Побой между млади мъже пред заведение е станал рано тази сутрин в Разград. Сигналът е получен около 04:30 ч., съобщават от полицията.Пристигналите на място полицейски служители установили шест лица на възраст между 18 и 35 години, които си нанасяли удари с ръце и крака. Физическата саморазправа е прекратена и няма сериозно пострадали.Заради грубото нарушаване на общоприетите норми на поведение на обществено място на участниците в побоя са съставени актове. Един от тях е задържан в РУ-Разград - 32-годишен от село Гецово.