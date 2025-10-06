Новини
Почина синът на Тина Търнър
Автор: Екип Ruse24.bg 12:03
©
Айк Търнър-младши - носителят на награда "Грами“, музикант, продуцент и син на Айк и Тина Търнър, почина на 67-годишна възраст, предаде The Express Tribune.

Той почина в събота в болница в Лос Анджелис от бъбречна недостатъчност, според племенницата на Тина Търнър, Жаклин Бълок. Тя добави, че е имал сърдечни проблеми от години и е претърпял инсулт миналия месец.

В изявление, споделено с The New York Post, Бълок съобщи: "С голяма тъга съобщаваме за кончината на моя братовчед, Айк Търнър-младши. "Джуниър“ беше повече от братовчед за мен, по-скоро брат, тъй като израснахме заедно в едно и също известно домакинство. Като син на Тина и Айк Търнър, от ранна възраст талантът му беше очевиден, тъй като нямаше инструмент, на който да не иска да свири. Докато в началото предпочиташе барабаните, леля ми и майка му, Тина Търнър, настояваха той да разглобява барабанния си комплект след всяка репетиция. Това го накара да предпочете клавишите.

Неговата снаха, Афида Търнър, също отдаде почит в Instagram, като написа: "Почивай в мир, Айк-младиши: беше невероятен, зет, радвам се, че разговорях с теб по телефона, преди да си отидеш“.

Търнър-младши се ангажира дълбоко с музикалното продуциране, помагайки за управлението на Bolic Sound Studios - съоръжението, създадено от баща му. Неговият опит като звуков инженер допринесе за спечелването на наградата "Грами“ през 2007 г. за най-добър традиционен блус албум за албума на баща му "Risin' With the Blues“ .

Роден през 1958 г. от Айк Търнър и Лорейн Тейлър, Айк-младши по-късно е осиновен от Тина Търнър заедно с брат си Майкъл. Майка му, Тина Търнър, почина през 2023 г., а баща му през 2007 г.

