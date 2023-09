Почистиха поречието на река Дунав

© За поредна година Областна администрация - Русе е сред основните партньори на инициативата "Да изчистим България заедно“ в региона.



Тази сутрин десетки служители от институцията заедно със своите деца се включиха в националната кампания. По предложение на областния управител Данаил Ковачев бяха сформирани два екипа, като единият чисти по поречието на река Дунав непосредствено под Речна гара, а другият бе съсредоточен в Парка на младежта, похвалиха се от Областна администрация - Русе.



Според Ковачев инициативата е полезна не само защото води до по-чиста околна среда, но и защото ангажира все повече хора всяка година да имат отговорно отношение към природата.



И двете места за почистване не бяха избрани случайно. В района под Речна гара беше премахнато своеобразно незаконно сметище. За съществуването Областната му администрация получи сигнал и извърши редица проверки на място. Паркът на младежта пък е сред най-предпочитаните места за разходка и отдих на русенци и жителите на региона. Екипът на администрацията събра повече от 10 чувала. Хората, работещи в институцията, коментираха, че участват в кампанията, защото искат да дадат личен пример и да убедят другите в това колко е важно да поддържаме природата около себе си чиста.



Тази година инициативата отбелязва единайсетия си рожден ден и се провежда под надслов "Готови сме“. Тя е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планетата, бъдещото и възпитанието на децата.



По данни на Министерството на околната среда и водите от началото на първото издание на "Да изчистим България заедно“ през 2012 г. повече от 18 800 сметища и 94 338 тона отпадъци са почистени и събрани от над 2 800 000 доброволци. Кампанията подкрепя каузата на най-голямото гражданско движение в света – Let’s Do It World, като през 2019 г. получи глобално признание за най-голям брой доброволци на глава от населението – 6,2%. Сред 180 държави, участващи в голямото почистване на планетата World Clean Up Day, България държи този рекорд и до днес. Част от тази добра статистика е и Русе. Редовно областта се класира сред водещите в страната по брой почистени места и доброволци. Последната награда, която получи администрацията бе това лято и тя беше присъдена за най-голям брой доброволци. В инициативата миналата година в Русенско са се включили близо 27 000 души.



Колкото до организационната част, то общините от региона бяха своевременно снабдени с ръкавици и чували за смет. Материалите бяха осигурени от Министерството на околната среда и водите и раздадени от екипа на Областната администрация. И тази година, със съдействието на Министерството, като партньор на кампанията днес общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия.



От Областната управа апелират към всички институции и граждани, включващи се в инициативата да изпратят информация за мястото на почистване, броя на доброволците и събраното количеството отпадъци на e-mail: l.georgieva@ruse.egov.bg.