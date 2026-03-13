Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С възпоменателна церемония в Русе ще бъде отбелязана 154-ата годишнина от саможертвата на българския революционер Ангел Кънчев. Събитието ще се проведе на 17 март, вторник, от 11 часа пред паметника на героя на ул. "Славянска“ и се организира от Община Русе.

В програмата ще се включат Общинският духов оркестър, Младежкият гвардейски отряд към Общинския младежки дом, народният хор при НУИ "Проф. Веселин Стоянов“, както и Николая Владова от Общинския детски център за култура и изкуство – лауреат на конкурса "За да я има България“. В церемонията ще участват и представители на ОУ "Ангел Кънчев“-Русе. Заупокойна молитва ще бъде отслужена от свещеници на Русенската света митрополия.

Община Русе кани институции, учебни заведения, читалища, организации и граждани да се присъединят към церемонията и да поднесат венци и цветя в знак на признателност към делото на революционера. Записването за участие в официалния ред за поднасяне на венци е до 16 март включително на имейл адрес pr@mayor-ruse.bg.

Във връзка с провеждането на събитието движението на автомобили в района на паметника ще бъде временно преустановено в интервала от 10:45 до 11:30 часа, като водачите се призовават предварително да освободят мястото от паркирани превозни средства, съобщи Общината.

Ангел Кънчев е роден в Трявна и загива едва на 22 години в Русе. Той участва във Втората българска легия в Белград, а през 1871 г. е определен от Българския революционен централен комитет за помощник на Васил Левски и има важна роля в изграждането на революционната мрежа в Северна България. На 17 март (5 март по стар стил) 1872 г., обграден от османската полиция на русенското пристанище, Кънчев избира свободата пред това да бъде заловен и слага край на живота си с думите "Да живее България!“.