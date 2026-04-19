В Районно управление - Лом е образувано досъдебно производство след публикация в социалните мрежи на 18 април на клип със звукозапис и снимка на кмета на местна община, като в качения звукозапис се чува как агитира служители на общинско предприятие и дава указания за гласуване в полза на определена политическа партия и конкретна преференция, съобщиха от ОД на МВР - Монтана за ФОКУС.

В клипа се споменава и предлагането на парична облага, а именно на сумата от 50 евро, както и изготвянето на списък.

При проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установен ползвателят на профила. Той е разпитан в качеството му на свидетел.

По случая са проведени редица процесуално-следствени действия, сред които и разпити на свидетели пред съдия от Районен съд- гр. Лом. Образувано е досъдебно производство по чл.167, ал.2 от НК.