Шофьорска книжка, иззета през месец декември, е установена като неистинска след извършена експертиза. На 26 декември в лознишкото село Манастирско полицейски служители са спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес", съобщиха от ОДМВР - Разград.При контролните действия 40-годишният водач от град Лозница е тестван с дрегер, който е отчел 0,76 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е представил свидетелство за управление на МПС от немски образец, за което впоследствие е категорично установено, че е фалшиво.По случая е започната проверка по чл. 316 от Наказателния кодекс.