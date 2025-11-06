Пенчо Милков.
"На този ден отдаваме признание на всички служители на Министерството на вътрешните работи за тяхната всеотдайност, професионализъм и чувство за дълг. Всеки от Вас ежедневно отстоява основната мисия на полицията – да пази живота, сигурността и спокойствието на гражданите. Благодаря Ви за упоритостта, отговорността и моралната сила, с които изпълнявате своя дълг – често в трудни и рискови условия. Вашата работа е призвание, което изисква не само професионални качества, но и човечност, смелост и сърце“, каза Драганов. Той изказа благодарност за служителите на ОДМВР и на Гранична полиция за създадената отлична организация при затварянето на Дунав мост в началото на седмицата. Не на последно място областният управител отбеляза, че работата на служителите на МВР е гарант за спокойствие на цялата област и благодари на директора на ведомството ст. комисар Николай Кожухаров за добрата съвместна работа. Той отличи с почетни грамоти и четирима полицаи. Заместник-директорът на МВР комисар Александър Ковачев получи отличие за проявени висок професионализъм и отговорност при изпълнение на служебните задължения, за ефективно планиране и реализиране на превантивни мерки, насочени към намаляване на престъпността и нарушенията на обществения ред, отлична комуникация с гражданите и утвърждаване на добрия имидж на органите на реда. Началникът на отдел "Охранителна полиция“ комисар Димитър Вачков бе удостоен с почетна грамота от Драганов за отговорност при изпълнение на служебните задължения, за ефективно планиране и реализиране на
превантивни мерки, насочени към намаляване на престъпността и нарушенията на обществения ред, както и за личен принос в реализирането на успешни инициативи, насочени към гарантиране сигурността на гражданите. Другите две грамоти бяха за главен инспектор Светослава Попова, която е началник на сектора за противодействие на криминалната престъпност и старши инспектор Николай Желев, който е началник на група "Регистрация и отчет на превозни средства“ в сектор "Пътна полиция“. Попова получи наградата за участие в реализирането на успешни оперативни дейности, довели до превенция и пресичане на престъпни прояви. Тя и инспектор Славчо Текешев от криминална полиция бяха отличени с почетен знак трета степен от министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Николай Желев бе отличен от Драганов за успешно взаимодействие с други служби и институции при изпълнение на задачи, свързани с обществения ред и безопасността на движението, приоритизиране на темата и повишаване на културата на водачите на МПС и пешеходците Същевременно бяха връчени още десетки награди както главния секретар на ведомството, така и от директора на Областната дирекция на МВР.
От своя страна ст. комисар Кожухаров изрази дълбока признателност към всеки от колегите си за професионализма и всеотдайност към разрешаването на проблемите на хората. "Гордея се, че с труда си моите колеги поддържат високия авторитет на институцията. Русе е град на спокойствие и взаимно уважение. Пожелавам Ви сила и увереност, нека не Ви напуска вярата, мъдростта и човечността в истинско служение на обществото“, допълни той.
Кметът Милков заяви, че изпитва респект и уважение към служителите на МВР и изказа благодарност на тях и семействата им. "Животът става все по-неспокоен и кризисен, непредвидим. Разчитаме на хората, дали обет да защитават другите“, подчерта той и увери, че Община Русе ще продължи да съдейства за техническото и личностно развитие в системата на МВР.
Окръжният прокурор Радослав Градев пък пожела здраве, професионални успехи и удовлетвореност на полицаите. "С чест и достойнство продължавайте да изпълнявате служебните си задължения“, каза той.
Припомняме, че празникът за първи път е честван през 1924 г., като инициативата за отбелязването му е на софийския градоначалник о.з. подполк. Георги Кисьов. Тогавашният министър на вътрешните работи и народното здраве Иван Русев приема идеята и с одобрението на Софийския
митрополит денят на св. Архангел Михаил (21 ноември по стар стил) става празник на полицаите.
С решение на Министерския съвет, по предложение на Националния полицейски синдикат, традицията 8 ноември да се чества като професионален празник на българската полиция е възстановена през 1999 г.
