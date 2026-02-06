Полицията в Силистра задържа мъж, участвал в извършването на телефонни измами
Оперативно-издирвателните действия на силистренските криминалисти стартирали незабавно, след като на 04 февруари около 17:30 часа в районното управление бил получен сигнал за телефонна измама. Жертвата – 82-годишна жена от областния град, хвърлила през терасата 5000 евро, след като била въведена в заблуждение, че съдейства на полицията.
Работейки по горещи следи и във взаимодействие с колегите си от гранична полиция, криминалистите успели да проследят пътя на извършителя, който по-късно вечерта бил задържан при опит да напусне страната през Дунав мост. В него била намерена и иззета инкриминираната парична сума. Той е 50-годишен жител на силистренско село, без регистрирани до момента криминални прояви.
Към момента е установено, че в качеството на "муле“ мъжът е участвал в извършването на четири телефонни измами, реализирани в Силистра от началото на годината. Щетите от тях възлизат общо на около 30 000 евро. Като куриер той пренасял парите в Румъния, дейност, за която бил нает чрез обява за работа.
Мъжът е направил пълни самопризнания пред разследващите. Задържан е за срок до 24 часа.
Продължава работата по изясняване на случаите и по установяване и на други лица, свързани с престъпната дейност.
Полицията препоръчва:
Не давайте пари на непознати под никакъв предлог. Подлагайте на съмнение всяко телефонно обаждане, в което някой ви иска парични средства.
Имайте предвид, че няма практика, в която полицията да иска пари от гражданите. Затова не давайте парични суми и ценности на непознати, вярвайки, че оказвате съдействие на полицията. Преди да предприемете каквото и да било, свържете се с тел.112 или с близките си.
Окръжен съд - Ловеч спря делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в града
11:53
