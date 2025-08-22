ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицията във Варна издирва 16-годишния Георги
На 18 август, около 14:30 часа, той напуснал автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна. Оттогава е в неизвестност.
Момчето е на видима възраст 16-17 години, висок е около 170 сантиметра, има нормално телосложение, кестенява коса, кафяви очи.
Бил е облечен в сини къси дънки – дълги до коляното, черна тениска с бял джоб, маратонки – черни на цвят. Носил е и чанта през рамото - черна на цвят с жълт надпис "САТ". По данни на полицията, Георги няма в себе си документи за самоличност, телефон и парични средства.
От полицията призовават всеки, който има информация за Георги, да се обади на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.
