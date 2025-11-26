Пореден сигнал за домашно насилие: Задържаха мъж от Разградско
33-годишна жена съобщила, че мъжът, с когото живее на семейни начала, й е нанесъл удар с юмрук и отправил закани за убийство към нея. 32-годишният мъж от село Раковски не е криминално проявен.
От Областната дирекция на МВР съобщиха, че той е задържан е в Районното управление.
На потърпевшата е предоставена информация по ЗЗДН. По случая е започната проверка по чл.131, ал.1, т.5А от НК.
