Сигнал за домашно насилие е получен около 17.30 часа на 25 ноември в РУ-Разград.33-годишна жена съобщила, че мъжът, с когото живее на семейни начала, й е нанесъл удар с юмрук и отправил закани за убийство към нея. 32-годишният мъж от село Раковски не е криминално проявен.От Областната дирекция на МВР съобщиха, че той е задържан е в Районното управление.На потърпевшата е предоставена информация по ЗЗДН. По случая е започната проверка по чл.131, ал.1, т.5А от НК.