За пореден случай на нападнат медик на Спешна помощ съобщават от Областна дирекция на МВР - Велико Търново. Посегателството се е случило в Горна Оряховица, а Районният съд е наложил на нападателя наказание "задържане" за сорк от 7 денонощия.В понеделник сутринта 55-годишният обвиняем се е държал грубо с дежурния фелдшер от железничарския град. Той е отправял обидни думи и го е блъскал с ръце. След намесата на полицията му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.