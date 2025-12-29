Поредица от случаи на шофиране след употреба на наркотици в Русе край Коледа
На 23 декември през нощта на ул. "Изола планина“ водач е засечен при полицейска проверка да управлява автомобил след употреба на амфетамин и метамфетамин, като отказва да даде кръвна проба. Образувано е бързо производство.
Подобни случаи са регистрирани и на 26 и 27 декември в различни части на града – бул. "Съединение“ и ул. "Тинтява“, като по тях също са образувани съответни досъдебни и бързи производства, след установена употреба на – амфетамин; канабис, амфетамин и метамфетамин.
В друг случай пък след ПТП с материални щети, на кръстовището на ул. "Страхил войвода“ и ул. "Войводова“ в Русе, е изяснено, че един от водачите е дал положителна проба за амфетамин и е започнато досъдебно производство.
