Тежък инцидент взе жертва в Добричко рано тази сутрин, съобщиха от ОДМВР - Добрич за ФОКУС.

В 4:30 ч. е получен сигнал за катастрофа на пътя с. Одринци-Добрич. посока Добрич. 

Водач на лек автомобил "Тойота", управляван от 55 годишен мъж, губи контрол над колата на десен завой, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в лек автомобил "Фиат", управляван също от 55 годишен мъж.

Вследствие на инцидента, водачът на лекия автомобил "Фиат" издъхва в линейката на път за болницата.

Виновният водач е с множество фрактури, като при проба е установено, че е шофирал и с 1,39 промила алкохол в кръвта. По случая е образувано досъдебно производство.