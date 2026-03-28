Поредна жертва на пътя: Пиян шофьор предизвика катастрофа в Добричко
В 4:30 ч. е получен сигнал за катастрофа на пътя с. Одринци-Добрич. посока Добрич.
Водач на лек автомобил "Тойота", управляван от 55 годишен мъж, губи контрол над колата на десен завой, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в лек автомобил "Фиат", управляван също от 55 годишен мъж.
Вследствие на инцидента, водачът на лекия автомобил "Фиат" издъхва в линейката на път за болницата.
Виновният водач е с множество фрактури, като при проба е установено, че е шофирал и с 1,39 промила алкохол в кръвта. По случая е образувано досъдебно производство.
