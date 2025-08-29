ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поредни случаи на присвоени средства с фалшив ТЕЛК
От месец януари 2011 г. до настоящия момент 70-годишен мъж от царкалоянското село Езерче е получил без правно основание парични средства на обща стойност 53 000 лв, представляващи изплатена лична пенсия за инвалидност.
Другият случай е на 53-годишен мъж от разградското село Дянково, който от май 2007 г. до момента е присвоил 39 000 лв под формата на лична пенсия за инвалидност без правно основание и ползвайки неистинско експертно решение на ТЕЛК.
По случаите са образувани досъдебни производства по чл. 212, ал.1 във връзка с чл.26 от НК. Материалите ще бъдат докладвани в Районна прокуратура – Разград по установения ред и в законовия срок.
