В 72 пощенски станции в Русенско от януари следващата година ще се извършва обмен на левове в евро. Те са предимно в населени места, в които няма банкови клонове или офиси, като списъкът с тях е достъпен на сайта на "Български пощи“ ЕАД, стана ясно от среща на областния управител Драгомир Драганов и неговия заместник Георги Георгиев с ръководителя на Областната пощенска станция в крайдунавския град Райна Антонова."Значението на еврото започва от ежедневието: общата валута улеснява търговията, пътуванията и инвестициите. Тя намалява разходите, премахва обменните рискове и помага на бизнеса да расте по-лесно в една обща икономическа зона. За всеки от нас това означава повече сигурност, по-ясни цени и по-достъпен европейски пазар. Еврото е инструмент за икономическа координация, който укрепва стабилността и дава по-голяма увереност на всеки от нас“, каза Драганов.В ход е и информационната кампания съвместно с кметовете на населени места за начина на обмяна на левове в евро. По време на дискусиите присъстващите получават подробни указания за периода, в който безплатно ще могат да обменят левове в евро в пощенските станции, какви документи трябва да представят на служителите, както и как ще бъде осигурена сигурността в процеса. През първите шест месеца услугата ще бъде безплатна за клиентите на пощите. Антонова подчерта, че в процеса на обмяната на валута пощенските служители ще оказват пълно съдействие на хората.Райна Антонова каза още, че в пощенските станции ще бъдат осигурени скенери, разпознаващи фалшивите банкноти и всички технически средства за сигурно и бързо обслужване. По думите ѝ гражданите не трябва да се притесняват за истинността на евробанкнотите и монетите, защото дружеството се снабдява с тях от Българската народна банка чрез обслужващата го търговска банка. Пощите ще обменят до 1000 лева на място, а суми между 1000 и 10 000 лева ще изискват предварително уведомление между три и пет работни дни в определени офиси. Такива ще бъдат единствено в Басарбово, Николово, Просена и Мартен, съобщиха от Областната управа. Във всички пощенски станции са осигурени купюри предимно от 5, 10, 20 и 50 евро, които на практика са най-конвертируемите.