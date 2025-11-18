Пощенските станции в Русенско са готови да обменят левове в евро от януари
"Значението на еврото започва от ежедневието: общата валута улеснява търговията, пътуванията и инвестициите. Тя намалява разходите, премахва обменните рискове и помага на бизнеса да расте по-лесно в една обща икономическа зона. За всеки от нас това означава повече сигурност, по-ясни цени и по-достъпен европейски пазар. Еврото е инструмент за икономическа координация, който укрепва стабилността и дава по-голяма увереност на всеки от нас“, каза Драганов.
В ход е и информационната кампания съвместно с кметовете на населени места за начина на обмяна на левове в евро. По време на дискусиите присъстващите получават подробни указания за периода, в който безплатно ще могат да обменят левове в евро в пощенските станции, какви документи трябва да представят на служителите, както и как ще бъде осигурена сигурността в процеса. През първите шест месеца услугата ще бъде безплатна за клиентите на пощите. Антонова подчерта, че в процеса на обмяната на валута пощенските служители ще оказват пълно съдействие на хората.
Райна Антонова каза още, че в пощенските станции ще бъдат осигурени скенери, разпознаващи фалшивите банкноти и всички технически средства за сигурно и бързо обслужване. По думите ѝ гражданите не трябва да се притесняват за истинността на евробанкнотите и монетите, защото дружеството се снабдява с тях от Българската народна банка чрез обслужващата го търговска банка. Пощите ще обменят до 1000 лева на място, а суми между 1000 и 10 000 лева ще изискват предварително уведомление между три и пет работни дни в определени офиси. Такива ще бъдат единствено в Басарбово, Николово, Просена и Мартен, съобщиха от Областната управа. Във всички пощенски станции са осигурени купюри предимно от 5, 10, 20 и 50 евро, които на практика са най-конвертируемите.
