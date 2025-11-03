Шофьор помете паркирани коли в центъра на София снощи. Инцидентът е станал на бул. "Витоша". Като по чудо няма пострадали при инцидента. Пробата за алкохол на 42-годишния мъж е отчела над 1,2 промила. Той беше задържан за 24 часа.На кадри, предоставени на нашия екип от собственици на съседен до мястото на катастрофата магазин, се вижда моментът на удара и високата скорост, с която се движи шофьорът.Константин Aтанасов е един от потърпевшите. Според него ударените паркирани автомобили са били четири, както и един контейнер за боклук."Държеше се нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Към полицаите се държеше все едно не е виновен. Обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало", разказа пред NOVA Атанасов. Според него обаче скоростта е била по-висока.