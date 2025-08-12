Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пожар гори в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
Автор: Георги Кирилов 17:04Коментари (0)67
©
Пожар е възникнал днес на територията на Защитена местност "Калимок – Бръшлен“ (ЗМКБ). Сигналът е постъпил в РИОСВ – Русе от жител на с. Нова Черна, което наложи незабавна проверка на експертите на екоинспекцията.

Извършен оглед на място, в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан. Засегнатите терени попадат изцяло в защитената местност, както и в двете зони от екологичната мрежа Натура 2000 по директивата за птиците "Комплекс Калимок" и на природните местообитания - "Калимок - Бръшлен".

По приблизителна оценка пожарът е засегнал площ около 850 дка. Не са установени засегнати защитени видове птици. Мястото на инцидента е отдалечено на повече от 3400 м по права линия от новосъздадената колония на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus). На терен са предприети активни гасачески действия от страна ДГС – Тутракан и специализираните органи. Към момента няма данни за мястото на възникване на пожара.

Защитена местност "Калимок – Бръшлен“ (ЗМКБ) се стопанисва от общините Сливо поле и Тутракан, "Северноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Габрово с териториални поделения Държавно ловно стопанство "Дунав" и Държавно горско стопанство "Тутракан", Министерство на околната среда и водите, физически и юридически лица – собственици на недвижими имоти в ЗМ "Калимок-Бръшлен".

Още по темата: общо новини по темата: 255
12.08.2025 ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
12.08.2025 Правителството на Кирил Петков купило система за пожарогасене, която вече три години не може да бъде използвана
12.08.2025 Митов: Сухото време и силният вятър правят пожарите трудни за овладяване
11.08.2025 Огънят може да навлезе в парк "Пирин"
11.08.2025 България използва системите на ЕС за борба с пожарите у нас
10.08.2025 Предупреждение: Горещини и екстремален риск от пожари в Северна и Югоизточна България!
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
12:01 / 10.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
13:30 / 10.08.2025
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
15:57 / 10.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
09:40 / 10.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
ГДБОП разби най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас
Задържаха двама, причинили смърт на животни по особено жесток начин
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: