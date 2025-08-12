Пожар гори в защитената местност "Калимок – Бръшлен"

© Пожар е възникнал днес на територията на Защитена местност "Калимок – Бръшлен“ (ЗМКБ). Сигналът е постъпил в РИОСВ – Русе от жител на с. Нова Черна, което наложи незабавна проверка на експертите на екоинспекцията.



Извършен оглед на място, в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан. Засегнатите терени попадат изцяло в защитената местност, както и в двете зони от екологичната мрежа Натура 2000 по директивата за птиците "Комплекс Калимок" и на природните местообитания - "Калимок - Бръшлен".



По приблизителна оценка пожарът е засегнал площ около 850 дка. Не са установени засегнати защитени видове птици. Мястото на инцидента е отдалечено на повече от 3400 м по права линия от новосъздадената колония на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus). На терен са предприети активни гасачески действия от страна ДГС – Тутракан и специализираните органи. Към момента няма данни за мястото на възникване на пожара.



Защитена местност "Калимок – Бръшлен“ (ЗМКБ) се стопанисва от общините Сливо поле и Тутракан, "Северноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Габрово с териториални поделения Държавно ловно стопанство "Дунав" и Държавно горско стопанство "Тутракан", Министерство на околната среда и водите, физически и юридически лица – собственици на недвижими имоти в ЗМ "Калимок-Бръшлен".