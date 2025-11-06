През изминалото денонощие служители на РДПБЗН - Русе са реагирали на един сигнал - за пожар в жилище.На 5 ноември в 23:16 часа два екипа от Втора РСПБЗН – Русе са изпратени на сигнал за пожар в кухня на апартамент в блок на ул. "Руй планина“ в Русе.При пристигането на място пожарникарите са установили, че запалването е възникнало в една от стаите, като е засегнал кухненски ъглов диван и вътрешното тяло на климатик. Според наемателя на жилището, вероятната причина за инцидента е включено USB зарядно устройство в разклонител, довело до късо съединение.Пожарът е ликвидиран своевременно. Няма пострадали хора, съобщиха от полицията.