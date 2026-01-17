59-годишен мъж загина при пожар в къща в Разградско, съобщи Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).Вчера, в 14:20 часа, е получен сигнал за инцидента в ОЦ при РДПБЗН - Разград. Пожарът е избухнал в къща на ул. "Дунав“ № 4 в село Свещари.Установено е, че причината за избухването му късо електрическо съединение в електрически удължител (макара), вследствие на високо преходно съпротивление.