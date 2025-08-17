© виж галерията Пожар гори край Велико Търново. За инцидента сигнализира читател на "Фокус". Запалили са сухи треви по пътя между старата столица и Дебелец. Към мястото пътуват екипи на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на а населението".



За момента няма официална информация колко голям е пожарът, но в близост има предприятие за химически препарати и дървообработка. Ако стихията се разрасне, ще се наложи районът да бъде отцепен.



Движението в района вече е отцепено.