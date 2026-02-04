Пожар пламна в училище в Монтанско, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".Във вторник, 3 февруари, в 08:12 ч. в Оперативния център при РДПБЗН - Монтана е получен сигнал за пожар в училище в с. Владимирово, община Бойчиновци.Незабавно към мястото са насочени три пожарни автомобила. По първоначална информация в сградата са се намирали 208 деца, които са били своевременно евакуирани преди пристигането на пожарните екипи.Няма данни за пострадали. Причините за възникването на пожара се изясняват.