В интервала от 14:43 ч. до 16:45 ч. екип на РСПБЗН – Бяла е реагирал на сигнал за възникнал пожар в инверторно табло към соларен парк, разположен в гр. Бяла.

Пожарът е локализиран и потушен с помощта на прахови пожарогасители, налични на място в обекта.

След ликвидирането му е изчакано пристигането на представител на собственика. По първоначални данни причината за инцидента е късо съединение, съобщиха от полицията.