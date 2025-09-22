Пожарът край Тутракан продължава да гори, има задържан човек

© Facebook Край Тутракан продължава да гори голям пожар. Той пламна снощи в землището на село Нова Черна в посока Силистра.



Пламъците са обхванали около 500 декара от защитената територия "Калимок - Бръшлен".



Горят предимно тръстика и ниска храстова растителност.



По думите на кмета на Тутракан д-р Димитър Стефанов засегнатата площ е значителна – от землището на Нова Черна почти до рибарниците на Старо село, което по предварителна оценка обхваща над 5-6 км.



"Няма да може да се удържи огънят. Лошото е, че в момента се мъчим да ограничим да не влезе самият огън в така наречените ями, защото влезе ли в ямите, започва да гори и гората", каза той.



Има опасност огънят да се разрасне и да достигне до платформите на пеликаните. В момента птиците не са там, а се намират в района на река Дунав, съобщиха от природозащитната организация, която следи колонията от защитени птици.



Щетите са големи



Според д-р Стефанов пожарът нанася тежки щети върху дивата природа. Застрашени са не само птиците, подчерта той.



"Има опасност и за благородния елен, и за дивата свиня, съответно за фазана. Очаквам да намерим изгорели диви животни", добави д-р Стефанов.



В гасенето на пожара се включиха екипи на пожарната, служители от Държавното горско стопанство – Тутракан и множество доброволци от село Нова Черна.



За да бъде овладяно разпространението на огъня, е направена просека чрез изораване, която да възпрепятства навлизането му във влажните зони, предаде БНР.



По думите на кмета има задържан човек във връзка със запалването, но обстоятелствата около случая все още се изясняват.