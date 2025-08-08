Пожарът между селата Елена и Момино вече е на площ от 1000 дка

© Два са активните пожари в област Хасково днес. Големият горски пожар в Сакар все още не е овладян.



Има отделни огнища, по които се работи. 10 екипа пожарникари са на място. Нама опасност за селата.



Пожарът между хасковските села Елена и Момино, който тръгна от микроязовир в късния следобед вчера, вече е на площ от 1000 дка. Това каза пред bTV старши-комисар Митко Чакалов, директор на РДПБЗН Хасково.



Пожарът обхвана широколистна гора, със складирана в нея отсечена дървесина за огрев, пасища, треви и храсти.



5 екипа пожарникари и един булдозер са на място. Помагат горски и доброволци. От община Хасково предстои да обявят частично бедствено положение в района. Такова все още е в сила и в общините Харманли и Тополовград.