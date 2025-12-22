Празнична програма за Рождество Христово в сърцето на София
©
На 24 декември, Бъдни вечер, от 9:30 часа ще бъде отслужена Василиева света литургия. В 18:00 часа ще започне празнично всенощно бдение, възглавено от Българския патриарх Даниил, в съслужение с митрополити и епископи на Българската православна църква.
На 25 декември, в деня на Рождество Христово, в 9:00 часа ще се състои тържественото посрещане на Българския патриарх Даниил, а в 9:30 часа ще започне празничната Златоустова света литургия.
В празничното богослужение ще прозвучат традиционните църковни песнопения на Рождество Христово. Сред тях е тропарът на празника:
"Твоето рождество, Христе Боже наш,
озари света със светлината на познанието.
Защото в него онези, които служеха на звездите,
от звездата се научиха да се покланят на Тебе, Слънцето на правдата,
и да познават Тебе, Изтока от висините.
Господи, слава на Тебе!“
Ще бъде изпълнен и кондакът на празника:
"Девицата днес ражда Свръхестествения,
и земята поднася на Непристъпния пещера;
Ангелите с пастирите славословят,
а мъдреците със звездата пътешестват –
понеже заради нас се роди Младенец – Предвечният Бог.“
Рождество Христово е празник с дълбока история и богословско значение. В ранното християнство той не е имал фиксирана дата и дълго време е бил свързван с Богоявление. Постепенно празникът се утвърждава в различните християнски центрове – в Рим през IV век, в Константинопол по времето на свети Василий Велики и свети Йоан Златоуст, а по-късно и в Александрия и Палестина. Арменската църква и до днес празнува Рождество Христово на 6 януари.
Евангелският разказ за раждането на Спасителя разкрива смирението, с което Божият Син идва в света. Иисус Христос се ражда в пещера край Витлеем, в бедна и скромна обстановка, далеч от земна слава и величие. Именно това смирение е в центъра на празника и на християнското послание.
Бъдни вечер е ден на духовна подготовка чрез пост, молитва и покаяние. Традицията повелява трапезата да бъде постна, домът да се прекадява с тамян и семейството да се събере в молитва в очакване на Христовото Рождество.
Символиката на празника е богато отразена и в иконата на Рождество Христово. В центъра е Младенецът Христос, положен в ясла, като знак за смирението Му и предобраз на Неговата саможертва. До Него са животните, които символизират участието на цялото творение в събитието. Божията майка е изобразена като най-централния човешки образ, изпълнена със страхопочитание и любов. Свети Йосиф стои встрани, замислен и смирен пред тайната на въплъщението. Влъхвите с дарове свидетелстват, че Христос идва за всички народи, а ангелите и пастирите обединяват небесния и земния свят. Звездата над пещерата символизира Божията благодат и светлината, която озарява света с раждането на Спасителя.
Още по темата
/
bTV обяви нова промяна
12:00
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
18.12
Още от категорията
/
Хиляди излязоха на протест в Италия срещу законопроект за "контролирано" сексуално образование
05.12
2-месечно бебе, с 1 млн. левкоцити в кръвта, беше спасено от докторите на две столични болници
27.11
Бедствено положение в три общини, хиляди без ток и затворени пътища: Рекордни валежи причиниха наводнения и свлачища в Западна Гърция
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Задържаха пиян шофьор от Глоджево на пътя Кубрат - Каменово
21:15 / 21.12.2025
Спасените деца от Могилино получиха втори шанс за живот в Русе
21:12 / 21.12.2025
Умеров обяви началото на нов кръг от преговори между Украйна и СА...
20:46 / 21.12.2025
Има ли вероятност за валежи от сняг на Коледа в районите около Ду...
18:42 / 21.12.2025
РИОСВ - Русе със специална награда
12:30 / 20.12.2025
Два нови случая на пияни шофьори в Русенско
17:15 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.