Празник на хляба в Каменово: Програмата включва музика и демонстрации за символиката на хляба

© iStock Село Каменово ще бъде домакин на деветото издание на Празника на хляба, организиран от Народно читалище "Напредък – 1911 г.“. Събитието ще се проведе на 14 септември, от 10:00 часа, в местното читалище, съобщиха от Общината.



Програмата на празника включва музикални изпълнения, състезания и демонстрации, посветени на българските традиции и символиката на хляба.



Организаторите канят всички жители и гости на селото да се присъединят и да споделят заедно този празник на културата и общността.