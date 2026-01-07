Предупредиха за висока опасност от лавини в Пирин
Внимание!!!
Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски пояс. Възможни са и спонтанни лавини.
Духа умерен до силен Южен вятър, слаб снеговалеж, слаб дъжд в Преходен и Горски, намалена видимост и повишена влажност в Алпийски и Преходен пояси.
Подгизване на снега под 2000 метра. Непроходими участъци на много места в Преходен и почти изцяло липса на сняг на места в Горски пояс поради силното снеготопене.
Неблагоприятни условия за преходи във високата планина.
Степен на лавинна опасност за 07.01.2026:
Алпийски - 4
Преходен - 3
Горски - няма данни
Тенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30.
Още по темата
/
Meteo Balkans предупредиха: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
10:02
Времето в сряда: Предупреждение за силни ветрове, обилни валежи от дъжд и сняг, предпоставки за поледици
06.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Водач с 1,93 промила е задържан след катастрофа в Разградска обла...
10:01 / 06.01.2026
Летището в София възстанови нормалната си работа
12:42 / 05.01.2026
Извадиха внушителна риба от Черно море
09:44 / 05.01.2026
Лек автомобил изгоря напълно при пожар в Разград
09:55 / 05.01.2026
Автомобилно меле във Велико Търново: Един е загинал, а четирима с...
09:35 / 05.01.2026
Скандално разкритие: Дом за "платена любов" на метри от Народното...
18:44 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.