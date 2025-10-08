Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново

© Окръжната прокуратура във Велико Търново поема разследването относно нанасянето на тежка телесна повреда на двама души, единият от които е главен комисар Н. К., на публично място в гр. Русе.



С постановление на заместник-главен прокурор от 03.10.2025 г. на основание чл.195, ал.5 от НПК делото е възложено на Окръжна прокуратура-Велико Търново.



Прехвърлянето е с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, съобщи ОП - Велико Търново.