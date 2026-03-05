Преподавател падна от последния етаж на сградата на Американския университет. Загина на място
При тежък инцидент мъж е паднал от последния етаж на сградата на Американския университет и е загинал на място.
Загиналият е Антон Ст., преподавател по информационни технологии в университета. Той е преподавал и в ЮЗУ "Неофит Рилски“ преди време. Трагичният инцидент станал рано тази сутрин. Причините за фаталния скок се изясняват, пише Struma.com.
Пристигналите медици само са констатирали смъртта на мъжа, на място има полицаи, които извършват оглед.
Сигнал за кражба на 19 000 евро в Русе се оказа недоразумение, разкриха и реален извършител в Червена вода
