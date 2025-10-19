ЗАРЕЖДАНЕ...
Продължава премахването на паднали дървета в река Янтра край село Долна Студена
Той заедно с народния представител от ГЕРБ-СДС Николай Братованов и кмета на община Ценово д-р Петър Петров проследи напредъка по премахване на падналите дървета и клони, препречили вече повече от седмица нормалния оток на реката.
До ситуацията се стигна след проливните дъждове, като на 10 октомври реката рязко повиши нивото си до над 5 метра и заля около 100 дка обработваеми площи край селото.
Няколко дни по-късно по искане на Драганов беше изпратена специализирана техника, която да започне премахване на клоните и дървета, заседнали между устоите на съоръжението. Преди това верижни машини осигуриха проходимост до брега на реката. В мащабната акция се включиха и служители на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението /РДПБЗН/.
Те с помощта на лодки успяха да премахнат част от падналите дървета и донесените от тях пластмасови отпадъци в проблемния участък.
По думите на Драганов акцията ще продължи и през следващата седмица, като в нея ще се включат отново екипи на РДПБЗН. Той обясни, че трябва да се изчака да падне още малко нивото на реката и останалите дървета ще бъдат нарязани, като за целта ще се влезе отново с лодки.
С решаването на проблема се ангажира лично и народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Братованов, който обеща пълна подкрепа по всякакъв начин за справяне с усложнената ситуация. Предстои община Ценово да изготви проект за стабилизиране устоите на моста и да кандидатства за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Поради дъждовете пътното платно на моста край населеното място е компрометирано, заради проблем с фуга. Мостът е затворен за камиони над 10 тона.
