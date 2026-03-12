Прокуратурата с подробности за откритото тяло на бебе на сметище в Сливен
© bTV
От прокуратурата уточниха, че по тялото на детето са установени видими наранявания, но към този момент не може да се каже как са причинени. Тялото е иззето и предстои да бъде направена аутопсия за установяване на причината за смъртта.
Работата по случая продължава.
Припомняме, че по-рано днес откриха тяло на новородено бебе в Сливен. То е било намерено в кашон на сметище в близост до квартал "Надежда".
