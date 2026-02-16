Прокуратурата в Разград проверява защо 16-годишно момиче е припаднало в нощен клуб
При пристигането на полицейски патрул на място е установена непълнолетна 16-годишна тийнейджърка от село Гецово, в неадекватно състояние вследствие на алкохолно опиянение.
Транспортирана е в МБАЛ-Разград от екип на "Спешна помощ" за детоксикация. Непълнолетната е била придружена от малолетно 14-годишно момиче, гражданка на Украйна. За случая е уведомен дежурен прокурор и е започната проверка.
На родителите са съставени актове по Закона за закрила на детето.
От ОДМВР в Разград напомнят, че съгласно Закона за закрила на детето санкциите за родители, допуснали нарушения, са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лева.
