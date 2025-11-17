Промени в движението на влакове при Русе поради строителни дейности в Индустриален парк "ЛВЗ"
По време на прекъсването всички влакови композиции, включително товарните, ще бъдат пренасочвани по маршрут Русе разпределителна – Русе /Централна жп гара/ – гара Долапите и обратно, като се спазва следният график:
• от 8:30 часа на 21 ноември до 16:30 часа на 24 ноември;
• от 8:30 часа на 28 ноември до 16:30 часа на 1 декември;
• от 8:30 часа на 05 декември до 16:30 часа на 12 декември.
Община Русе призовава гражданите и транспортните оператори за разбиране и спазване на промените в железопътното движение, осигуряващи безопасността на строителните дейности и ефективното изпълнение на проекта.
