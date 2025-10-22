По телата на убитите в къщата на ужасите в руенското село Люляково са открити и повърхностни рани от нож. Предстоят експертизи, които да установят дали жертвите първо са наръгани, или застреляни. Това съобщиха на брифинг окръжният прокурор Георги Чинев и старши комисар Владимир Маринов - директор на ОД на МВР - Бургас, предаде репортер наЯсно е, че са произведени 7 единични изстрела с огнестрелно оръжие в рамките на 2-3 минути, а жертвите са били будни по време на касапницата. Единствено 7-годишното дете не е получило куршум - то е било прободено с нож и ударено с приклада на оръжието, от което е получило наранявания по черепа. 25-годишният Фахри, който е единственият заподозрян за кървавия ужас, е нахлул в къщата, счупвайки прозорец. Той не е бил задържан и няма регистрация в полицията. Не е бил на отчет в Центъра за психично здраве, но баща му страда от шизофрения. Продължава издирването на оръжията от убийствата."Момчето говори бавно, трудно, заеква, но казва, че няма нищо общо с извършеното. Не признава вина. След прегледите при психолози става ясно, че има много междуличностни проблеми в това семейство", отбеляза комисар Маринов.В 4:15 е получен сигнал на 112, че момче на 7 години отива при съседите с рана в задните части и заявява, че брат му на 25 години е влязъл в къщата и е започнал да стреля по майка му, леля му и малката му сестра. С оглед на това, че в къщата има въоръжено лице, е задействан екип за "Специални тактически действия“, който веднага се отправи към мястото на инцидента. Докладвано е, че от къщата няма признаци на живот, но започва да излиза дим. След потушаване на пожара е установено, че има три трупа. Веднага са предприети действия на база на информацията, че извършителят е брат на момченцето. Лицето е локализирано в покрайнините на селото, където бяха разположени служители от сектор "Специални тактически действия", които го задържат без наранявания за никого, разказа директорът на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов.На арестувания е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Има много квалифициращи признаци, които правят деянието по-тежко наказуемо. "Не си спомням скоро да сме повдигнали обвинение, което да има толкова тежки допълнителни към вината признаци - убийство на майка, убийство на повече от едно лице, убийство, което е със средство и опасно за мнозина, убийство по особено мъчителен начин и убийство, което е извършено в условия на домашно насилие", заяви от своя страна Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. И допълни, че с оглед динамиката на процеса обвинението няма да остане само за умишлено убийство.