Протест се проведе пред Съдебната палата в Плевен. Организират го близки на загинали при пътни произшествия преди поредното съдебно заседание за катастрофа, станала преди 2 години. Ударът се е случил на мястото, където загина и Сияна.Близките на загиналите при тази катастрофа поискаха справедливост и бързо правораздаване. Те изразиха недоволство от забавеното правосъдие по този и други подобни казуси. Макар техният случай да е много по-ранен от този с катастрофата със Сияна, едва сега казусът стига до първо разпоредително заседание.“Делото се отлага от 2023 година. Няма справедливост. Много е трудно. Сам си отглеждам детето. Искам справедливост. Нищо повече", сподели пред NOVA Даниел Мартинов, съпруг на жена, починала в катастрофа.“Хората ги подкрепят, защото искат по всяко едно дело да имат справедливост, а не по конкретни медийни дела и такива с особен надзор", смята Елица Буенова, която е адвокат на пострадали в катастрофа.