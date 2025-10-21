ЗАРЕЖДАНЕ...
Протест в Плевен заради забавено правосъдие
Близките на загиналите при тази катастрофа поискаха справедливост и бързо правораздаване. Те изразиха недоволство от забавеното правосъдие по този и други подобни казуси. Макар техният случай да е много по-ранен от този с катастрофата със Сияна, едва сега казусът стига до първо разпоредително заседание.
“Делото се отлага от 2023 година. Няма справедливост. Много е трудно. Сам си отглеждам детето. Искам справедливост. Нищо повече", сподели пред NOVA Даниел Мартинов, съпруг на жена, починала в катастрофа.
“Хората ги подкрепят, защото искат по всяко едно дело да имат справедливост, а не по конкретни медийни дела и такива с особен надзор", смята Елица Буенова, която е адвокат на пострадали в катастрофа.
