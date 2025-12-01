Протестиращите тръгват към централата на ДПС
Тълпата беше насочена да мине през БНБ, след което през Художествената галерия и до Софийски университет.
"България е наша, България е на младите хора! Нека тръгнем!", каза Петков от сцената пред Народното събрание.
Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. "Фокус" припомня, че по-рано от СДВР бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Движението на автомобили в района също е блокирано.
Хората вече тръгват. Полицията вече също се носочва към централата на ДПС.
