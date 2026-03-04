Първите туристи от Дубай се прибраха успешно във Варна
На борда са пътували 180 човека от района на Варна и Източна България.
Припомняме, че националният авиопревозвач "България Еър“ ще изпълни извънредни полети на 4 и 5 март за прибиране на български туристи, останали в Оман и Дубай заради усложнената обстановка в Близкия изток, съобщи по-рано днес travelnews.
Авиокомпанията работи в тясна координация с българските власти, международните авиационни организации и следи ситуацията в реално време, за да гарантира безопасността на всички пътници и екипажите. Операциите на "България Еър“ включват полет за изпращане на самолет Boeing 737-314 със 148 места до Оман на 4 март, както и комбиниран пътнически полет с туристи от Оман и Дубай на следващия ден, който се очаква да пристигне в София в 17:50 часа на 5 март.
Полетите в двата дни ще се извършват при засилени мерки за сигурност по предварително съгласувани маршрути в региона с междинни кацания за зареждане на гориво. Капацитетът на втория самолет Airbus А320 ceo LZ-FBI, с който ще бъдат прибрани пътниците от двете дестинации е 180 места, а общия брой на пасажерите се актуализира спрямо ситуацията.
