Пенчо Милков Експертен технически съвет, който на свое заседание направи задълбочена оценка на техническото състояние на пътното съоръжение и разгледа всички възможности за осигуряване на безопасен и контролиран достъп.
Припомняме, че дигата бе компрометираната в началото октомври миналата година. На територията на село Николово и град Мартен бе въведено частично бедствено положение заради състоянието на язовирната дига, а пътят остана затворен.
Вчера Община Русе съобщи, че се въвежда временна организация на движението, която позволява преминаване на моторни превозни средства по едната лента. Те ще използват платното откъм езерото, като предимство ще имат водачите, идващи от Николово. Забранява се навлизането в участъка на МПС с максимално допустима маса над 3,5 тона.
Кметът Пенчо Милков заяви пред експертния съвет, че пускането на движението в едната лента е важна стъпка за улесняване на ежедневието на хората.
Движението ще бъде регулирано с пътни знаци, а скоростта – ограничена до 40 км/ч, 30 км/ч и 20 км/ч в различните участъци. През тъмната част на денонощието специална светлинна сигнализация с фотоклетки ще предупреждава участниците в движението за стеснението на платното. Спазването на маркировката и знаците ще се контролира чрез видеонаблюдение с монтирани на място камери и нарушителите ще бъдат санкционирани.
Водачите трябва да шофират с повишено внимание и да спазват стриктно въведената сигнализация. Специалистите напомнят, че проводимостта на пътя остава ограничена и са налице предпоставки за забавяне на трафика. Затова се препоръчва използването на републиканския път за Кубрат.
Временната организация на движението ще бъде в сила до 27 март 2027 г.
Пускат движението по дигата на язовира в Николово, но контролът ще е засилен
