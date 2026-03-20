Областният управител на Русе Орлин Пенков поиска движението по Дунав мост при Русе – Гюргево да бъде възстановено в двете посоки за предстоящите Великденски празници. Той посочи, че това се очаква да се случи за период от четири дни – между 10 и 13 април. "Традиционно около Великден се наблюдава значително увеличение на пътникопотока и товарния трафик между България и Румъния“, посочи Пенков.Той каза, че миналата година между 18 и 21 април, когато е отбелязван Великден, само в едната посока от България към Румъния през Дунав мост при Русе – Гюргево са преминали над 15 500 автомобила, от които 11 500 са били леките коли. "Подобен трафик в условията на основен ремонт на българската част на съоръжението води до натрупване на сериозни колони от изчакващи автомобили от двете страни на моста, удължено време за преминаване и затруднения както за гражданите, така и за транспортния сектор. Считам, че подобна ситуация се отразява негативно върху икономическата активност, туризма и нормалното протичане на празничните пътувания“, каза Пенков.Той отбеляза, че има възможност съоръжението да бъде отворено още на 9 април в късния следобед, ако от фирмата-изпълнител са готови. Пенков вече е изпратил писма до консорциума, изпълняващ строителните дейности, строителния надзор и Агенция "Пътна инфраструктура“.Не се очаква временното спиране на ремонтните дейности да повлияе на крайния срок на завършване на ремонта това лято. Очакванията са цялостната реконструкция на българския участък от съоръжението да приключи по първоначалния график през юли тази година. Строителните дейности стартираха на 10 юли 2024 г. с общ срок за изпълнение от 730 дни. Пенков е и в постоянен контакт с румънските власти.