РИОСВ - Русе със специална награда
Благодарение на доброто партньорство бяха реализирани емоционални и разнообразни еко-работилнички в Информационния център на инспекцията и по време на отбелязването Международния ден на река Дунав на 29 юни в града.
С най-ентусиазираните творци е сформиран русенският творчески "Отбор на мечтите", който изработи макет на къдроглав пеликан със звучното име Русчук Сребрийски. С тази арт-инсталация отборът спечели националния кръг на състезанието, в категория произведения на изкуството сред юношите, в престижния международен конкурс Danube Art Master (Дунавски майстори).
СНЦ "Дунавско сияние“ присъжда отличието за пета поредна година, в категориите "Дарител“, "Пантньор“ и "Доброволец“, в навечерието на светлите празници за значителен принос в реализиране на добротворческите каузи на сдружението през 2025 г.
Дауд Ибрям благодари за оказаната чест и заяви готовност екоинспекцията да подкрепи бъдещи инициативи на сдружението при осъществяване на различни общественозначими инициативи с екологична насоченост в града.
