В навечерието на светлите Рождествени празници, Регионална инспекция по околната среда и водите –Русе беше удостоена със специалната награда на СНЦ "Дунавско сияние“, в категорията "Партньор“. Отличието беше връчено днес на директора на екоинспекцията Дауд Ибрям от председателя на сдружението инж. Емил Георгиев за цялостна подкрепа при реализиране на проект Детски арт хепънинг "На брега на реката – 25“, финансиран от Общинска фондация "Русе –град на свободния дух", съобщи РИОСВ - Русе.Благодарение на доброто партньорство бяха реализирани емоционални и разнообразни еко-работилнички в Информационния център на инспекцията и по време на отбелязването Международния ден на река Дунав на 29 юни в града.С най-ентусиазираните творци е сформиран русенският творчески "Отбор на мечтите", който изработи макет на къдроглав пеликан със звучното име Русчук Сребрийски. С тази арт-инсталация отборът спечели националния кръг на състезанието, в категория произведения на изкуството сред юношите, в престижния международен конкурс Danube Art Master (Дунавски майстори).СНЦ "Дунавско сияние“ присъжда отличието за пета поредна година, в категориите "Дарител“, "Пантньор“ и "Доброволец“, в навечерието на светлите празници за значителен принос в реализиране на добротворческите каузи на сдружението през 2025 г.Дауд Ибрям благодари за оказаната чест и заяви готовност екоинспекцията да подкрепи бъдещи инициативи на сдружението при осъществяване на различни общественозначими инициативи с екологична насоченост в града.